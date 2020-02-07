Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян

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Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Внесение коронавируса в систему позволит установить наличие у россиян коллективного иммунитета, а также сформировать или усилить такой иммунитет, заявили в НИЦ.

В настоящее время данная система работает в пилотном режиме в девяти регионах России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург и Крым.

Система позволит контролировать уровень сопротивляемости болезням жителей разных регионов, а также скорректировать Национальный календарь профилактических прививок.

Кроме того, при сохранении коронавируса в качестве эпидемиологического фактора, он будет включен в комплекс всероссийского мониторинга коллективного иммунитета, отметили в НИЦ.

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