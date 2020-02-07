26 российских детей доставлены из Сирии в Подмосковье

Самолет с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.

Дети содержались в тюрьмах и неподконтрольных государству лагерях в Сирии. В ходе рабочего визита омбудсмен вывезла из сирийского лагеря «Аль-Холь» 35 российских детей, 26 из них доставлены в Подмосковье. Оставшиеся дети находятся в Дамаске и ожидают оформления необходимых документов, отметили в пресс-службе.

Прибывшие дети будут доставлены Национальный медицинский исследовательский Центр (НМИЦ) Здоровья Детей, уточнили представители омбудсмена.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские дети прилетели из Сирии на родину

— Омбудсмен Анна Кузнецова сообщила об эвакуации российских детей из Ирака

— Детство в ИГ (организация запрещена в России): в Россию доставили 32 ребенка из Ирака