Кормившую ребенка мать удалили из зала карельского суда

Судья Лахденпохского районного суда Карелии призвала покинуть зал суда кормившую ребенка грудью женщину, посчитав ее действия как неуважение к суду. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на адвоката Романа Масалева, присутствовавшего на данном заседании.

Юрист рассказал, что в ходе процесса, супруга его подзащитного стала кормить грудью маленькую дочку.

«На это обратила внимание представитель прокуратуры. После чего судья попросила маму покинуть зал заседания из-за неуважения к суду», — сказал Масалев.

При этом он добавил, что женщина «была одета в специальную одежду, которая позволяла максимально скрыть этот процесс от посторонних глаз».

Адвокат также подчеркнул, что в уголовно-процессуальном кодексе отсутствует прямой запрет на грудное вскармливание, однако находящиеся в зале суда «должны вести себя в соответствии с моральными и этическими нормами поведения».