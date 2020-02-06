В Петербурге прокурор отменил возбуждение дела против телефонного хулигана

В Санкт-Петербурге прокурор отметил постановление о возбуждении в отношении задержанного Ивана Найденова, который сообщал о взрывах в метро. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам информированного источника, постановление о возбуждении уголовного дела решили отметить из-за неполноты проведенной проверки. Отмечается, что продолжается доследственная проверка, выясняются дополнительные обстоятельства.

Источник добавил, что, если в ходе проверки найдут достаточно оснований, в полиции снова возбудят дело.

Ранее в Петербурге был задержан 26-летний уроженец Сызрани, который звонил с 31 января в экстренные службы и сообщал о якобы произошедших терактах в метро. Ни одна из угроз в ходе проверки не подтвердилась.