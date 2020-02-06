Россия направит гумпомощь Китаю
МЧС России отправит в Китай гуманитарную помощь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.
Речь идет о средствах индивидуальной защиты и медицинских препаратах.
Как стало известно, лайнер с гумпомощью намерены отправить в Китай 8 февраля.
«В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и правительства РФ МЧС начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая», — подтвердил планы российской стороны представитель министерства.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 28 553 человека, 565 человек погибли, а 1382 излечились.
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