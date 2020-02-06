В Москве задержаны медики по подозрению в хищении окнопрепаратов на 100 млн рублей

Полиция задержала в Москве медиков, которые подозреваются в хищении и сбыте медицинских препаратов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным представителя МВД России Ирины Волк, руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, с помощью фальсификации отчетных данных, похищали из клиник лекарства и продавали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.

«По предварительной информации, материальный ущерб от противоправной деятельности может превышать 100 млн рублей», — добавила она.

Правоохранители обнаружили и изъяли около 3,5 тыс. упаковок медикаментов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Все четверо фигурантов дела задержаны.