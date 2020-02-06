От коронавируса умер врач из Уханя, который первым пытался предупредить о заболевании

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, который был один из первых, кто заявил о вспышке коронавируса, но был обвинен в распространении слухов, скончался от данного заболевания. Об этом сообщает Sixth Tone.

Отмечается, что 30 декабря врач изучил медицинское заключение пациента, состояние которого казалось поразительно схожим с ОРВИ, на самом деле вызванного коронавирусом. Ли решил написать своим коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что были подтверждены семь случаев заражения SARS.

После того, как он опубликовал информацию, к Ли пришла полиция и вынесла предупреждение, отчитав его за «ложную информацию», которая «Серьезно нарушает общественный порядок».

Сам врач заразился коронавирусом около 10 января. Тогда у него начался сильный кашель и лихорадка, позже его пришлось поместить в отделение интенсивной терапии. Его родители были госпитализированы с похожими симптомами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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