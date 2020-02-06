Информацию о задержании людей в медицинских масках в Ростове опровергли

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Полицейские в Ростове-на-Дону не получали указания задерживать людей в медицинских масках. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Размещенная в СМИ информация о том, что якобы сотрудникам полиции в Ростове было дано указание останавливать людей в медицинских масках для проверки документов, не соответствует действительности», — уточнили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что полицейским, дежурящим на улицах Ростова, приказали останавливать людей в масках для проверки документов.

Уточнялось, что такая мера связана с тем, что криминальные элементы стали прятать свои лица от камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

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