В Москве задержан обвиняемый по делу об убийстве «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу «Япончик» задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

Уточняется, что помимо обвинения в убийстве ему также предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия.

По данным следствия, Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым, организовал транспортировку оружия в Москву, из которого впоследствии убили «Япончика», а также обеспечивал безопасность участников организованной группы при совершении убийства.

Вячеслав Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Он скончался от полученных ранений через два месяца. В то время «Япончик» «занимал высшую ступень в преступной иерархии, имея статус «вора в законе».