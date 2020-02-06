Кремль не знаком с идеей внести в Конституцию понятие «федеральные территории»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не знаком с идеей внести в Конституцию понятие «федеральные территории», передает ТАСС.

Ранее член рабочей группы по изменениям в Конституцию Сергей Харитонов предложил проработать вопрос о создании в России особых федеральных территорий, не входящих в субъекты федерации и в силу своей специфики требующих особого управления.

Песков отметил, что идея «будет прорабатываться в рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию.