Кремль не знаком с идеей внести в Конституцию понятие «федеральные территории»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не знаком с идеей внести в Конституцию понятие «федеральные территории», передает ТАСС.
Ранее член рабочей группы по изменениям в Конституцию Сергей Харитонов предложил проработать вопрос о создании в России особых федеральных территорий, не входящих в субъекты федерации и в силу своей специфики требующих особого управления.
Песков отметил, что идея «будет прорабатываться в рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию.