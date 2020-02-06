Китай заподозрили в нежелании передавать штамм коронавируса РФ

КНР до сих пор не передал штамм нового коронавируса 2019-nCoV другим государствам, в том числе России, передают «Известия».

Поясняется, что без штамма выпустить на рынок вакцину невозможно, он необходим для тестирования на животных. А выделить его из биоматериалов двух инфицированных жителей КНР в России, не удалось, так как их болезнь протекает в легкой форме.

В настоящее время российские специалисты работают над созданием вакцины по доступным источникам. При этом ранее представитель Китая сообщил, что все данные о геноме вируса и эпидемиологической угрозе были переданы другим странам, чего, по данным издания, для научных исследований недостаточно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных составляет более 28 тысяч человек, число жертв возросло до 565.

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