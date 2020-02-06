Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии достигло 20 человек
Еще десять пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля дрейфует в водах рядом с японским портом Йокогама, заболели коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Информация о гражданстве зараженных не уточняется.
Отмечается, что этих инфицированных доставят в больницы префектуры Канагава.
Согласно данным японского Минздрава, на судне находятся порядка 3,7 тысяч человек, в том числе 24 россиянина.
До этого десять пассажиров этого судна госпитализировали после обнаружения у них коронавируса нового типа.
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