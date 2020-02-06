Опубликовано видео жесткой посадки самолета в Стамбуле

__is_photorep_included12946027: 1

Турецкое агентство DHA на своем YouTube-канале выложило видеозапись с камеры наблюдения, на которой показана жесткая посадка пассажирского самолета в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен.

На кадрах видно, как воздушное судно на большой скорости приземляется на взлетно-посадочную полосу, а затем выкатывается за ее пределы и съезжает с обрыва.

Как известно, после этого лайнер развалился на три части.

В результате инцидента один человек погиб и 157 пострадали. Всего на борту самолета был 171 пассажир и шесть членов экипажа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

— Россиян не оказалось в совершившем жесткую посадку в Стамбуле самолете

— Минздрав Турции рассказал о погибшем при ЧП с самолетом в Стамбуле