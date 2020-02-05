Дамбу закрыли в Петербурге из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге было принято решение о закрытии створов комплекса защитных сооружений (КСЗ) из-за угрозы наводнения. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что полное закрытие всех створов произошло в 22:06. Дамба будет закрыта до 04:00 утра четверга, 6 февраля.

Отмечается, что поводом для соответствующего решения стал прогноз о подъеме уровня воды в дельте Невы, а именно +161 см Балтийской системе высот.

Также по прогнозу погоды в Петербурге ночью ожидается сильный снег.

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