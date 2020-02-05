Более тысячи человек излечились от коронавируса

Число излечившихся от нового типа коронавируса превысило тысячу человек. Об этом свидетельствую данные DXY.cn.

Отмечается, что всего победившими вирус числятся 1016 пациентов.

При этом 24608 человек являются зараженными коронавирусом по всему миру.

Также жертвами эпидемии стали 494 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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