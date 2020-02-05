Петербургские суды эвакуировали из-за «минирования» второй раз за день

В Санкт-Петербурге второй раз за день эвакуируют суды после сообщений о бомбах, сообщили ТАСС в пресс-службе судов города.

Как отмечается, сигналы о «минировании» получили Красногвардейский, Октябрьский, Приморский, Василеостровский районные суды.

Специалисты уже проверили здания судов на наличие опасных предметов и ничего не нашли.

В целом за последний год в городах России много раз «минировали» суды, станции метро, самолеты, школы, детские сады, торговые центры, а также один раз такое сообщение получали телецентр «Останкино» и редакция «Газеты.Ru». По предварительным данным, все анонимные сигналы об угрозах не подтвердились.

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