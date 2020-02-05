Число жертв схода лавины в Турции увеличилось до 33 человек
Спасатели обнаружили тела 33 человек, которые погибли в результате схода лавины на востоке Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве республики.
Ранее было известно о 23 погибших.
Сход лавины произошел накануне, 4 февраля, в турецкой провинции Ван. Лавина снесла следовавший по трассе Ван-Бахчесарай микроавтобус, он упал с обрыв высотой 40 метров.
На данный момент спасательные работы продолжаются.
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