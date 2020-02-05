СМИ: В Москве школьница обезвредила полицейского-педофила самокатом

Головинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии сотрудника МВД, который пытался совершить действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как отмечается, инцидент произошел 1 сентября 2018 года. В тот день подросток вышла на улицу и ждала у подъезда своих подруг, когда они так и не пришли, она решила вернуться домой. В этот момент к ней в лифт зашел неизвестный мужчина и снял штаны.

Не растерявшись, девочка со всей силой ударила злоумышленника самокатом в область паха, испытав боль, он отступил назад. Дверь лифта закрылась, тогда школьница в безопасности поднялась домой, там она все рассказала матери, которая в дальнейшем обратилась в полицию.

Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина работал в полку по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник пытался отрицать, что собирался совершить насилие, но камеры видеонаблюдения показали, что он специально выбирал подъезд и зашел именно в тот, где была девочка, а не искал случайное место для туалета, как сам заявлял.

Сотрудника МВД приговорили шести годам колонии общего режима.

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