В Москве 10-летняя девочка напала с ножом на отчима

В Москве десятилетняя девочка ранила ножом отчима из-за того, что не желала ложиться спать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, инцидент произошел в одной из квартир в доме в проезде Шокальского 4 февраля.

По предварительным данным, мужчина попросил падчерицу выключить свет и ложиться спать. Однако между ними завязалась ссора, тогда девочка взяла нож и ударила им по рук оппонента.

Мужчина сначала обратился в полицию заявление, а после сказал, что претензий к падчерице не имеет.

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