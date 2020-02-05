На судне, где у пассажиров выявили коронавирус, находятся 24 россиянина

На борту круизного лайнера, пришвартованного в водах Японии, где у одного из пассажиров обнаружили коронавирус, находятся 24 россиянина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Токио.

Ранее сообщалось, что двое россиян оказались на круизном судне Diamond Princess.

В диппредставительстве отметили, что держат постоянный контакт с МИД и Минздравом Японии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 563 человек, 493 человек погибли, а также 910 вылечились.

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