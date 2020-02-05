В посольстве РФ в Китае заявили об успешной эвакуации россиян из провинции Хубэй

Эвакуация граждан России из китайской провинции Хубэй, где возник очаг распространения нового коронавируса, успешно завершилась в ночь на 5 февраля, перевезены 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства РФ в КНР.

Как отмечается, транспортировка россиян была осуществлена в аэропорту города Ухань, для этого были задействованы арендованных из более чем 10 городов автобусы.

Эвакуированных людей доставят в Тюмень, где они будут под находится под карантином в течение 14 дней.

По данным диппредставительства, всего из Хубэй транспортированы 144 человек, из них 128 человек — граждане РФ, 16 — СНГ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 538 человек, 493 человек погибли, а также 906 вылечились.

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