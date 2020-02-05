Минздрав: в Тюмени готовы к приему эвакуированных из Уханя россиян

Медицинские подразделения в Тюмени готовы к приему эвакуированных из Уханя россиян, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

В ведомстве уточнили, что в реанимации и диагностическом отделении есть все необходимое оборудование и лекарства.

В настоящее время в Тюмень направляются два самолета ВКС России, на борту которых находятся 144 эвакуированных из Уханя человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 23 600 человек, 491 человек погибли, а также 727 вылечились.

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