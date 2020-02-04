Глава ВОЗ запросил у мирового сообщества данные о коронавирусе

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к мировому сообществу с просьбой предоставить данные о новым типе коронавируса 2019-nCoV. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

Отмечается, что он попросил министров здравоохранения, которые являются членами ВОЗ, предоставить детальную информацию по коронавирусу.

«Я призываю все страны члены поделиться с ВОЗ детальной информацией», — написал Гебрейесус.

Глава ВОЗ уточнил, что предоставленная информация должна включать данные об эпидемиологической картине в стране, а также клинической тяжести и результатах изучения природы коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 704 человек, 427 человек погибли, а 727 вылечились.

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