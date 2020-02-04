Для эвакуированных из Китая россиян создан центр карантина под Тюменью
Специальный загородный реабилитационный центр подготовлен для лиц, эвакуированных из Китая в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале областного оперативного штаба по профилактике коронавируса.
Люди, эвакуированные из Китая, проведут 14 дней на карантине в Тюменской области, заявил губернатор. Он подчеркнул, что главной задачей стало обеспечение максимально комфортных условий для граждан России и других государств.
По словам Моора, каждый номер реабилитационного центра оборудован холодильником, душем и туалетом. Для прибывших из Китая лиц будет организовано четырехразовое питание и различные развлечения.
Ранее вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова сообщила, что граждан России и других стран, эвакуированных из Китая, пометят на карантин в Тюменской области.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 704 человек, 427 человек погибли.
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