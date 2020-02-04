В Китае испытывают российский препарат для борьбы с коронавирусом

Замминистра здравоохранения России Сергей Краевой заявил, что специалисты КНР проводят испытания препарата для борьбы с коронавирусом российского производства. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что речь идет о препарате «Триазавирин». Он обладает противовирусным действием.

Согласно данным разработчиков, «Триазавирин» является эффективным против 15 видов гриппа.

Его разработали ученые Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 697 человек, 427 человек погибли.