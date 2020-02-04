Трое стали жертвами пожара под Архангельском

В Архангельской области в частном доме произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, загорелся деревянный дом в деревне в Котласском районе.

Уточняется, что в результате ЧП погибла 78-летняя женщина, а также двое ее сыновей 1971 и 1973 годов рождения.

По некоторым данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Следователи проводят проверку, а также выясняют все обстоятельства инцидента.

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