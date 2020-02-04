Трое стали жертвами пожара под Архангельском
close
В Архангельской области в частном доме произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, загорелся деревянный дом в деревне в Котласском районе.
Уточняется, что в результате ЧП погибла 78-летняя женщина, а также двое ее сыновей 1971 и 1973 годов рождения.
По некоторым данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Следователи проводят проверку, а также выясняют все обстоятельства инцидента.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Три ребенка и пожилая женщина погибли при пожаре в Кузбассе
— Пожар в доме под Кемерово унес жизни троих человек