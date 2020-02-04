Первый военный самолет прибыл в Ухань для эвакуации россиян

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Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыл в китайский город Ухань для эвакуации россиян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.

Перед эвакуацией военные врачи и специалисты оборонного ведомства проведут первичный осмотр россиян, после чего самолет отправится в Россию, отметили в Минобороны. Там заявили, что второй борт ВКС уже находится на пути в Ухань.

Ранее сообщалось, что пять военных самолетов ВКС России были выделены для эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 682 человек, 427 человек погибли.

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