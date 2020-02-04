Эвакуированных из Китая россиян поместят на карантин в Тюменской области
Граждан России и других стран, эвакуированных из Катя в связи с распространением коронавируса нового типа, пометят на карантин в Тюменской области, заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.
Тюменская область выбрана для организации карантина как наиболее подготовленный регион, отметила Голикова.
В настоящее время Министерство иностранных дел и российское посольство в Китае работают над определением финального списка граждан России, Украины и Евразийского экономического союза, которые будут эвакуированы из китайской провинции Хубэй, заявила вице-премьер.
На данный момент в списке находятся 147 человек, среди них один гражданин Украины, 10 граждан Белоруссии, один гражданин Армении и три гражданина Армении, пояснила Голикова. Она подчеркнула, что данная информация будет уточняться до отправки первого рейса из Китая в Россию.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 532 человек, 426 человек погибли.
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