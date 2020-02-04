Четыре тела с укусами животных найдены в Петербурге

В Санкт-Петербурге в заброшенном здании были обнаружены тела четырех человек со следами укусов животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что здание находится на территории Приморского района. Тела были обнаружены в помещении бывшей соловой.

Уточняется, что всего были найдены четыре тела: двух мужчин и двух женщин. На их лицах и руках остались следы укусов животных.

По словам источника, смерть наступила несколько дней назад, причина устанавливается.