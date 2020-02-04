В ВОЗ не считают вспышку коронавируса пандемией

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вспышка нового типа коронавируса не является пандемией.

Об этом заявил директор департамента по эпидемическим и пандемическим болезням доктор Сильви Бриан во время выступления, трансляция которого велась на сайте ООН.

Он рассказал о том, что случаи заболевания зафиксированы за пределами Китая в 23 странах. Также он посоветовал использовать марлевые маски, поскольку они как сократят случаи передачи заболевания.

«Мы пока не имеем дело с пандемией. Мы столкнулись с эпидемической ситуацией с многочисленными очагами», — заключил Бриан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. В настоящее время коронавирусом заражены 20,5 тысяч человек.

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