В Москве возбуждено дело против мужчины за избиение пасынка

Полиция Москвы возбудила уголовное дело против мужчины, обвиняемого в истязании пасынка. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице.

Ранее Следственный комитет приступил к проверке после того, как в сети появилось видео, на котором обвиняемый заставлял плачущего мальчика приседать и бил ребенка по лицу, когда тот падал.

Как отмечается, мужчина 1981 года рождения периодически истязал пасынка. Следователи обнаружили у мальчика ушиб мягких тканей, гематому губы, рану на верхней челюсти, а также у него выпал зуб.

МВД возбудило в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, мальчика передали бабушке.

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