Москвичей предупредили о снеге и гололедице

В столице России ожидается небольшой снегопад и гололедица. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, Москва во вторник, 4 февраля, будет находиться в холодной части циклона. В связи с этим вероятны кратковременные осадки в виде снега и гололедица на дорогах.

«Погода облачная с неустойчивыми прояснениями», — добавил он.

Узнать более подробный прогноз есть на странице погоды.

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