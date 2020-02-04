Москвичей предупредили о снеге и гололедице
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В столице России ожидается небольшой снегопад и гололедица. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, Москва во вторник, 4 февраля, будет находиться в холодной части циклона. В связи с этим вероятны кратковременные осадки в виде снега и гололедица на дорогах.
«Погода облачная с неустойчивыми прояснениями», — добавил он.
Узнать более подробный прогноз есть на странице погоды.
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