Минюст планирует ввести скидку в 50% на оплату большинства штрафов в новом КоАП

Проект нового кодекса по делам об административных нарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.

«Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает 1666 составов административных правонарушений», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что проект предполагает распространение возможности уплата административного штрафа со скидкой в 50%, за исключением грубых административных правонарушений и отдельных административных правонарушений в области дорожного движения.

В Минюсте подчеркнули, что уплата штрафа в половинном размере распространится более чем на 1000 проектируемых составов административных правонарушений

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