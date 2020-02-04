Глава Ленинградского СКР на транспорте получил 10 лет колонии за взятку

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным руководителя Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, подполковника юстиции Романа Русакова в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 5 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Русаков был приговорен к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 5 млн рублей. Кроме того, ему нельзя будет занимать должности на госслужбе в течение 10 лет.

Отмечается, что защита обвиняемого просила суд прекратить уголовное дело, так как его действия не подпадают под уголовную ответственность.

По версии следствия, Русаков получил 5 млн рублей от посредника, подполковника юстиции Мушега Товмасяна за помощь в изменении меры пресечения для арестованного фигуранта дела о нападении на сотрудника таможни на территории пропускного пункта. Главу Ленинградского отдела СКР на транспорте задержали в июле 2018 года. Посредник также был задержан.