Гонконгские вирусологи заявили, что заболевших коронавирусом в 10 раз больше

Вирусологи из Университета Гонконга усомнились в официальной статистике по инфицированным короновирусом и вычислили истинное число заболевших, передает The Lancet.

Уточняется, что исследователи составили математическую модель, в которой приняли, что один больной передает инфекцию двум-трем здоровым людям (хотя на самом деле может и больше). Учли тот факт, что количество зараженных удваивается каждые 6,4 дня, и что очаги распространения инфекции множатся.

Таким образом ученые выяснили, что к 25 января 2020 года должно было заболеть 75 815 человек. При этом, по официальным данным, зараженных на то время было в 10 раз меньше.

Гонконгские исследователи полагают, что их вычисления отражают реальную картину распространения вируса.

Они считают, что официальные данные сильно запаздывают, так как какие-то симптомы проявляются со значительной задержкой после заражения. Кроме того, немало времени уходит и на то, чтобы подтвердить наличие в организме инфекции.

Так, по подсчету гонконгских вирусологов, на 3 февраля болеют 170 тысяч человек, в то время как официальная статистика уверяет, что — 17,5 тысяч.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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