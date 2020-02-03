Подросток отравился неизвестным ядом в Подмосковье
Подросток скончался в отделении реанимации в городской больнице подмосковного Наро-Фоминска, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Московской области.
Школьник был обнаружен в бессознательном состоянии, после чего доставлен в отделение реанимации.
По предварительной экспертной оценке, причиной смерти стало отравление неизвестным ядом. На теле не обнаружены следы повреждений, при осмотре места происшествия найден баллон освежителя воздуха.
В настоящее время устанавливают обстоятельства смерти подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Омской области подросток насмерть замерз 31 декабря
— Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе
— В Бурятии осудили экс-полицейских за пытки и убийство подростка