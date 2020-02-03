Подросток отравился неизвестным ядом в Подмосковье

Подросток скончался в отделении реанимации в городской больнице подмосковного Наро-Фоминска, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Московской области.

Школьник был обнаружен в бессознательном состоянии, после чего доставлен в отделение реанимации.

По предварительной экспертной оценке, причиной смерти стало отравление неизвестным ядом. На теле не обнаружены следы повреждений, при осмотре места происшествия найден баллон освежителя воздуха.

В настоящее время устанавливают обстоятельства смерти подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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