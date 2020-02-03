Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве

close
Уборка снега на Парящем мосту в парке «Зарядье», декабрь 2018 года Уборка снега на Парящем мосту в парке «Зарядье», декабрь 2018 года
Уборка снега на Парящем мосту в парке «Зарядье», декабрь 2018 года
Игорь Иванко/ Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает «Интерфакс».

Вильфанд отметил, что впервые за все зимнее время температура в регионе приблизится к норме и будет восприниматься как настоящий холод.

Однако, по его словам, долгих морозов не будет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в феврале

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Москвичам пообещали «морозище»