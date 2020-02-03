Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает «Интерфакс».

Вильфанд отметил, что впервые за все зимнее время температура в регионе приблизится к норме и будет восприниматься как настоящий холод.

Однако, по его словам, долгих морозов не будет.

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