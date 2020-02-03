Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым за уголовное преследование

Генеральная прокуратура России отказалась принести официальные извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина.

Там заявили, что извинения журналисту за причиненный вред должен принести прокурор, который непосредственно надзирал за уголовным делом.

В жалобе защита указала, что в ходе предварительного следствия по делу Голунова незаконно подвергли мерам процессуального принуждения и необоснованно привлекли к уголовной ответственности.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года, однако 11 июня его дело уже официально было закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбуждили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим по данному делу.

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