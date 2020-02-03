Россия отправит делегацию в Китай для помощи в борьбе с коронавирусом

Представители Министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора будут направлены в Китай для помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, заявила вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

В Китай будет направлена делегация из пяти человек, в ее состав войдут представители Минздрава и Роспотребнадзора на уровне экспертов, отметила Голикова. По ее словам, отправление делегации намечено на вечер 4 февраля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.

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