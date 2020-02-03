Предназначенные под снос сараи в Нижнем Новгороде завесили плакатами ко Дню Победы

В Нижнем Новгороде на предназначенных под снос сараях разместили баннеры с поздравлением с наступающим юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

Отмечается, что данные действия вызвали возмущение среди местного населения, а также бурное обсуждение в сети. По словам горожан, районная администрация ранее обещала снести все старые сараи.

После этого местные власти приняли решение убрать плакаты с аварийных сооружений.