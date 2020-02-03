Минпросвещения предлагает рассказывать об игромании на уроках в школе

Министерство просвещения России предлагает включить в программу школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) блоки об игромании, дестурктивном поведении в социальных сетях и мошенничестве, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Данные изменения позволят научить школьников самостоятельно реагировать на угрозы в интернете и реальной жизни, отметил министр просвещения. Он подчеркнул, что окончательное решение будет принято после обсуждения инициативы с профессиональным сообществом и родителями.

Кроме того, Кравцов заявил о скором создании координационного совета министерства, который будет рассматривать вопросы безопасности, воспитания и здоровья обучающихся.

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