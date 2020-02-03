Россия приостановит чартерные рейсы из Китая

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Россия может приостановиться чартерные рейсы, на которых россияне возвращаются из Китая, в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Чартерные рейсы из Китая в Россию могут быть приостановлены с 14 февраля 2020 года, отметила Голикова.

Кроме того, российские власти намерены ограничить въезд на территорию страны из Китая для иностранцев через все пункты пропуска, кроме аэропорта Шереметьево. Под данную меру не попадут граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), лица, имеющие вид на жительство в России и члены официальных делегаций.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.

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