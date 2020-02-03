В Китае по меньшей мере 16 иностранцев заразились коронавирусом

В Китае по меньшей мере 16 граждан других стран заболели коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина.

Отмечается, что двое из 16 человек уже выписаны из больниц. В настоящее время еще 14 проходят лечение, их состояние оценивается как стабильное.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от него погиб уже 361 человек.

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