Флаг Китая появился на высочайшем в мире небоскребе в Дубае в поддержку Уханя

Самый высокий в мире небоскреб — Бурдж-Халифа в Дубае — окрасился в цвета китайского флага из-за вспышки коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столицы ОАЭ.

На стене небоскреба также транслируют слова поддержки китайскому Уханю, который стал эпицентром распространения коронавируса .

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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