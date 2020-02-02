Взрывное устройство на террористе в Лондоне оказалось муляжом
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Полиция Лондона заявила, что пояс смертника на преступнике, который совершил теракт на юге Лондона, был муляжом. Об этом сообщает ТАСС.
«Было обнаружено устройство, примотанное к телу подозреваемого, на место были вызваны специалисты», — сказано в сообщении.
Отмечается, что специалисты установили, что это был муляж.
Кроме того, в полиции считают, что инцидент, который признали терактом, был связан с исламизмом.
Ранее сообщалось, что в результате теракта на юге Лондона были ранены три человека.
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