«Худшая кошка в мире» обрела новый дом

«Худшая кошка в мире» Пердита после рекламной кампании обрела новый дом. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее сообщалось, что приют для животных в американском штате Северная Каролина начала поиск хозяина для «худшей кошки в мире». В объявлении указали, что кошка любит прятаться по углам, пугать людей и обманывать персонал приюта, притворяясь больной. Ее любым фильмом сотрудники приюта назвали «Кладбище домашних животных». Там отметили, что Пердита не любит объятия, котят, детей, Рождество и фильмы компании Disney. Для нее искали такого же «социально неловкого» хозяина, уважающего личное пространство.

В результате данной рекламной кампании кошка обрела новых хозяев в лице жителей графства Монро.

В приюте отметили, что «они обожают ее, она терпит их», и добавили, что кошка отказалась позировать для традиционной «усыновительной» фотографии и вместо этого рыча убежала из комнаты.

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