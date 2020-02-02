Россия останавливает движение всех пассажирских поездов в Китай из-за коронавируса

Россия приостанавливает движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РЖД.

Отмечается, что движение всех поездов будет временно приостановлено с 3 февраля. Такое решение было принято в целях предупреждения проникновения в Россию новой коронавирусной инфекции.

С 31 января было приостановлено движение всех поездов кроме курсирующих между Москвой и Пекином.

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