Гражданин США стал седьмым зараженным во Вьетнаме

Гражданин США вьетнамского происхождения стал седьмым заразившимся новым типом коронавируса во Вьетнаме. Об этом сообщает Vietnam News со ссылкой на министерство здравоохранения.

Отмечается, что диагноз был выявлен у 73-летнего мужчины. Он совершил перелет из США во Вьетнам с двухчасовой пересадкой в Ухане 15 января.

Его состояние стало ухудшаться 26 января, после чего его доставили в больницу, где диагностировали коронавирус.

Все сотрудники и постояльцы отеля, в котором проживал мужчина, были помещены на карантин до 15 февраля.

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