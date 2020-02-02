В Сомали введен режим ЧС из-за нашествия саранчи

В Министерстве сельского хозяйства Сомали объявили чрезвычайное положение в результате нашествия саранчи. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным ООН, наблюдаемое в настоящее время нашествие саранчи является самым крупным в Сомали и Эфиопии за 25 лет.

Уточняется, что популяция данных насекомых разрослась после недавних проливных дождей.

Местные власти опасаются, что проблему не удастся решить до начала сбора урожая в апреле.

По данным агентства Associated Press, саранча уже добралась до Кении, в которой ситуация оказалась самой сложной за последние 70 лет.