В Сомали введен режим ЧС из-за нашествия саранчи
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В Министерстве сельского хозяйства Сомали объявили чрезвычайное положение в результате нашествия саранчи. Об этом сообщает «Би-би-си».
По данным ООН, наблюдаемое в настоящее время нашествие саранчи является самым крупным в Сомали и Эфиопии за 25 лет.
Уточняется, что популяция данных насекомых разрослась после недавних проливных дождей.
Местные власти опасаются, что проблему не удастся решить до начала сбора урожая в апреле.
По данным агентства Associated Press, саранча уже добралась до Кении, в которой ситуация оказалась самой сложной за последние 70 лет.