Житель Челябинска попытался продать ребенка в интернете за 5 тысяч рублей

Житель Челябинска разместил на одной из онлайн-площадок объявление о продаже ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Подписавшийся под именем Вячеслав разместил предложение в разделе «посуда».

В описании сказано, что местоположение девочки в Челябинске, а зовут ее Маша. Неизвестный обозначил цену в пять тысяч рублей.

Кроме того, продавец написал о безопасной сделке с возможной доставкой.

На данный момент объявление заблокировано.

В полиции намерены провести проверку, поскольку речь может идти о торговле людьми.