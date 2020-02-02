Житель Челябинска попытался продать ребенка в интернете за 5 тысяч рублей
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Житель Челябинска разместил на одной из онлайн-площадок объявление о продаже ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Подписавшийся под именем Вячеслав разместил предложение в разделе «посуда».
В описании сказано, что местоположение девочки в Челябинске, а зовут ее Маша. Неизвестный обозначил цену в пять тысяч рублей.
Кроме того, продавец написал о безопасной сделке с возможной доставкой.
На данный момент объявление заблокировано.
В полиции намерены провести проверку, поскольку речь может идти о торговле людьми.